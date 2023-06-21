「抖音男神」耀樂昨（20）日突爆料，在自己16歲時遭男星炎亞綸硬上、偷拍性愛影片，怎料兩人分手後該影片卻在炎亞綸修手機時外流，導致他休學長達3年，對此，炎亞綸也隨即在社群發文道歉並還原事件過程，貼文曝光後許多粉絲竟在底下力挺狂刷加油，讓許多網友看到傻眼直呼：「看不懂在加油幾點」、「這不是一件單純的感情糾紛」。

炎亞綸在網紅耀樂爆料後，隨即在臉書發出長文道歉「對於過去的自己我並不覺得驕傲，在感情上我有很多的偏差、扭曲的作法」不過道歉文下卻有一堆粉絲力挺，讓一名網友忍不住在PTT發文討論「有這麼多人在幫炎亞綸加油？」他表示，MeToo運動延燒至今，一堆大咖都垮台，但只有炎亞綸不同「一堆人在幫他加油這三小？？？還有人在帶風向說只是『感情糾紛』？未經同意偷拍16歲未成年性愛影片，性愛影片不知為何外流（不知道是不是炎外流的？）睡覺睡到一半莫名奇妙就被『插入』了，恐嚇你敢出來爆料就要叫黑道對你不利，以上這四種行為已經不只是道德層面的瑕疵了，甚至已經觸法要吃上刑責了，這種惡行已經比被爆出me too的很多人都還要可惡了，臺灣是已經沒有是非了嗎？」

對此，許多網友紛紛表示有同感「這都還能加油，真的可憐」、「寫篇文青文就有人能接受？那被傷害的人算什麼」，此外，Dcrad論壇上也有人認同「看臉書下面的留言看到快吐」、「臉書一堆支持我真的不能理解，同時劈腿多男+和未成年拍性愛片導致被外流難道還不夠扯嗎」

不過，也有人認為整件事還是有疑點，「耀樂自己都承認後來有持續和炎聯絡，直到早上都還在日本快樂準備回國，然後一回國後就發文」如今耀樂凌晨發文將在今（21）日中午召開記者會還原事件始末。

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