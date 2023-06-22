近期出版業者與作者因「＃me too」潮而心驚，擔心作者或甚至推薦人踩雷而受池魚之殃，歷來「作品與人品是否應分開看待」的爭論也再度被提出。

師大國文系教授祁立峰指出，關於創作者的作品與人品，實是古人就開始關注的問題。「雖然儒家認為士人不可『巧言令色』，但《文心雕龍》也提到，歷代文人都有『不護細行』（指行為不檢點）的狀況」，如「相如竊妻而受金」，「揚雄嗜酒而少算」，「管仲之盜竊」，「吳起之貪淫」等，用現代律法來看，可能都已犯罪。但「一方面來說，文品不等於人品，就算人品低劣，作品還是有可觀之處。」

同為師大教授的徐國能認為，是否由人品來取決作品有很複雜的面向，「作家也是人，也會有人的缺點」然而「讀作品畢竟不是和作家當朋友，但現當代作家成為公眾人物或和讀書關係緊密，有其人設，崩潰即無讀者」亦是很現實的情境。

浮光、春秋、風景書店負責人陳正菁表示：「以人廢言其實是不必要的，但也是絕對必要的」，雖看似矛盾，她認為卻是個必經的「過程」。「伍迪艾倫、波蘭斯基的電影我還是會感動或因著私人理由而喜歡，但我也無法片刻忘記他們所涉及的性犯罪或疑似性犯罪。」雖也不否認創作者曾為著作付出的努力，但不以人廢言必須經過時間的淘洗，才有機會實現。

資深出版人陳穎青指出，出版史上諸如叛國者自傳、連續殺人犯的告白，乃至希特勒《我的奮鬥》等作品代代有人出，出版或上架銷售這些書，也並不等於贊成這些人，以出版方角度無需因人品而廢作品。