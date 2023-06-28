隨著醫美手術進步，不少整型容貌如渾然天成，就有一名人夫上網訴苦，因為小孩長相不像夫妻倆，追問後才得知老婆五官都是整的，讓他難以接受甚至想要離婚。貼文引起討論，有人認為人夫小題大作，另一派則認為老婆刻意隱瞞就不對。

一名人夫在Dcard發文抱怨，自己跟老婆是交友軟體認識，老婆臉蛋很漂亮也沒有塑膠味，後來兩人結婚生子，直到孩子兩三歲時，「發現小孩奇醜無比，長相完全不像我們兩個」，連爸媽也跟著納悶，原本以為是被戴綠帽，結果老婆才坦承自己整張臉都是整的。

人夫在看了老婆整型前的照片後，確認小孩跟老婆長的一模一樣，直呼「現在的整型技術已經是鬼斧神工等級了！」，自認可以接受小整，無法接受大整，甚至動了想離婚的念頭，好奇「如果女生婚後才發現老公整張臉都整的，也會想離婚嗎？」

貼文引發熱議，不少人不認同原PO，「小孩奇醜無比你也有份，在那邊裝無辜」、「人家臉只是整的，又不是讓你綠的，你擔心個鬼喔？」、「孩子都生了，整不整也沒差吧，況且你們以前都沒發現，代表她真的整的很好」、「美女也是會老，相處起來舒服比較重要吧」。

但也有網友認為如果要生小孩，有整型就該先坦白，「我覺得說謊真的不行，這件事完全是她的問題，但還是很想問一下她在哪裡整的？」、「如果要生孩子，還是要跟對方講一下比較好誒，如果孩子生下來不符合期望，導致爹不疼的話對孩子來說根本是一場災難吧？」、「我也覺得結婚前應該要告知自己有整形，尤其是有計劃要生的情況下，不然很像想騙婚，畢竟有些人就是會在意，未來小孩發現自己長相跟爸媽不像，可能也會產生奇怪的想法」。