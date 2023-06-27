日前有社會新鮮人上網抱怨，以為畢業後能輕易找到月薪30K的工作，實際上卻不如預期。就有一名打工族認為，如果正職薪水不到31K就不用去做，因為工資換算下來還不如現行時薪176元高，引起網友們共鳴，但也有人認為無法一輩子都做打工仔。

一名打工族在Dcard發文表示，以現在時薪176元計算，一個月工作22天，薪資大概31K，求職網上的職缺都不如這個價位，低於3萬1的工作，除以240（一個月工時）去算，每小時工資也不到時薪，真的非常淒慘，認為「正職薪水沒有3萬1就不要去做」，也透露自己在速食店上班，一天8小時以上，時薪將近235元，排班又自由，做正職才是悲劇。

貼文引起熱議，「底薪基本薪資工作全跟屎一樣」、「32000以下，做時薪比較好，且很多時候可以不休息，同時兼好幾個地方打工，想休息就休息」、「我也覺得如果正職月薪低於3萬，又沒有年終，特休也不給修，還是打工比較好些，至少不會責任制無償做功德」、「現在時薪制一個月賺的比月薪制的基本薪資還多，這是很不正常的現象」。

不過也有網友認為正職福利較多，「你要想清楚欸，三節年終等等的，這些是pt不會有的」、「正職有三節、年終、員旅補助，有些還有分紅，你都沒有」、「工作經歷沒有正職只當打工仔，基本上等於沒有用，總不可能打工一輩子吧」。

根據1111人力銀行調查，今年新鮮人預計花40.8天來找工作，平均期待起薪是3萬5186元，比3月調查時又拉高了1000元，原因來自物價高漲的通膨壓力，所以期待薪資能往上爭取。