近來台灣社會因揭發性騷擾「Me Too」風氣，天天都有人中箭落馬，娛樂圈方面近期從許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO、炎亞綸等一一被點名，有網友在PTT八卦版發文，寫下：「炎亞綸是這波演藝圈#MeToo的唯一倖存者嗎？」，引來兩派回應，有人認為炎亞綸目前沒事，未來卻有可能面臨牢獄之災，也有人剖析案情，認為炎亞綸事件這點不一樣，「這個有感情好不好？而且之後有機會結婚」。

藝人許傑輝先前被許多女星指控利用多年前排演《台灣舞孃》時企圖性騷擾，對此，許傑輝已發聲明表示退出演藝圈反省；不久後，給人好丈夫、好爸爸形象的宥勝也被指控對女工作人員毛手毛腳，宥勝第一時間致歉，並取消所有演藝工作；接著黃子佼被點名強拍少女裸照，他則曬出三段影片認了做丟臉的事，更爆料出13位藝人黑幕，引發軒然大波。

最近，炎亞綸和NONO也分別被網友爆料，前者遭舊愛「抖音男神」耀樂指控始亂終棄，更在沒經過允許的情況下強迫發生性行為及拍不雅片，影片還流出，重創耀樂的身心健康，而炎亞綸承認過去戀愛腦上身，做事不夠理性，還直撲耀樂記者會現場鞠躬道歉；後者NONO則是被20多位受害者指控涉嫌性侵、性騷擾，NONO本來稱不記得，之後才表示會暫停演藝工作反省。

見此，有網友好奇相較之下，炎亞綸會不會是MeToo風暴的唯一倖存者？雖然目前被撤銷十大傑出青年當選資格，損失外送平台代言、公視新節目喊卡等，但部分廣告還是看的到他的照片，引來網友回應炎亞綸事件兩位當事人是有感情的和其他不同，「不然nono離婚然後跟小紅老師結婚啊」、「因為是前男友嗎？」、「的確就是感情糾紛啊，被劈腿轉me too」、「但18歲以下性行為沒什麼好能幫他說的」。

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