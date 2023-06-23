台北市議會民眾黨團15日舉行記者會，說明前台北市府台北表演藝術中心賠款2.3億、悠遊卡興櫃等爭議，台北市副市長李四川下令官員不得列席記者會。而針對議會做成「不得缺席記者會」的相關決議，李四川表示，對於議會與議長做出的裁示沒有任何意見，尊重議會所做的所有決定。不過，有一份最新的網路民調，詢問網友「民眾黨議員轟『蔣市府何等傲慢』！李四川請大家評評理！你覺得哪邊佔理？」高達93%的網友表示，李四川做的完全正確。

《庶民錦鯉》Youtube頻道今(23日)發起「民眾黨議員因市府沒參加6月15日『北藝、悠遊卡、教育基金釋疑，蔣市府別柯維拉』記者會，轟『蔣市府何等傲慢』！李四川發臉書請大家評評理！你覺得哪邊佔理？」網路投票，截至23日晚上10時30分，有3400人參與投票，93%網友表示，李四川做的完全正確，民眾黨這些議員就像民進黨議員一樣無理取鬧；7%網友認為，蔣市府與李四川傲慢，不尊重議會與民意。

網友紛紛表示，「支持川伯，加油」、「民眾黨因為柯的民調高，越來越驕傲」、「官員為什麼得參加特定黨派記者會？」、「李四川從骨子裏就是個腳踏實地的人！傲慢的應該是民眾黨」、「我挺李四川」。

也有網友認為，「議員有議員的工作，記者有記者的工作，有問題由市府的新聞局回應。議員不應該是拉着記者來作秀，這不是監督市政的方法」。