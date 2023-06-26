「路口不停讓行人」政策折返跑？今年5月上旬全國「路口不停讓行人大執法」登場，警政署以「車頭距離斑馬線上行人不足1個車道寬（約3公尺）」做為取締基準；6月21日警政署又宣布6月30日起「不論行人遠近駕駛須停讓」，引爆民怨；今（26）日傍晚警政署與交通部重新討論，據了解，會中認為開罰金額已提高，決議維持現行標準，車輛與行人間隔約3公尺須停讓。

為了擺脫「行人地獄」惡名，交通部推動修法提高未停讓行人罰鍰，立法院4月三讀修正通過《道路交通管理處罰條例》部分條文，6月30日起汽機車駕駛人不禮讓行人從原本最高可罰3600元增至6000元，違者還要接受道安講習。

5月2日全國「路口不停讓行人大執法」登場，警政署以「車頭距離斑馬線上行人不足1個車道寬（約3公尺）」做為取締基準；但警政署上周三公布新的取締標準：「只要行人站上斑馬線，不論遠近，駕駛都須停讓」，遭批太過嚴苛，交通部長王國材緊急喊停。

今日下午警政署、交通部與學者專家等重新討論，據了解，會中認為開罰金額已提高，決議維持現行標準，車輛與行人間隔約3公尺須停讓。