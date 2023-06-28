女星大牙（周宜霈）昨（27日）指控11年前跟前老闆陳建州（黑人）到香港出席活動時，在飯店房間內慘遭男方性騷擾，陳建州立即發律師聲明否認，目前雙方各說各話。香港大律師陸偉雄受訪指出，猥褻侵犯罪在香港法律上是刑事罪刑，最高可處10年監禁，但隔11年才指證將對女方不利。

根據港媒《香港01》報導，陸偉雄表示若大牙的描述屬實，陳建州的行為涉及香港法律的猥褻侵犯罪，大牙完全可在香港報警，且男方面臨的後果跟港人無異，但該案的重點為事後女方有無在短期內告知他人，否則11年後才指證，若又沒相關證據，女方恐站不住腳。另外，台灣和香港無司法協作和引導條例，男方若永不去香港，港警也束手無策。

大牙27日在社群爆料2012年和前老闆陳建州赴香港錄影時，男方於深夜直闖她的飯店房間企圖硬上，施展拖延術後陳建州才悻悻然地離去，臨走前還要求大牙擠卸妝油給他，營造「我進大牙房間只是為了借卸妝油」；事發後化妝師朋友和閨密來找大牙，本來不太相信此事，直到隔著話筒聽到男方打來邀約大牙到他房內看DVD，才嚇到傻眼，叮嚀大牙要好好保護自己。

對此，陳建州和范瑋琪已透過律師發共同聲明，強調大牙說的內容全然不實、毫無根據，依法追究相關法律責任，面對陳建州的全盤否認，大牙透過經紀人回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

陳建州發聲明。(圖/陳建州經紀人提供)

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