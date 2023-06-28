台北市中正區黎明里長鄭燕宗28日在「與里長有約」座談會提案，希望台北地下街打通新光人壽大樓，並連接大樓手扶梯，將地下街人潮引至館前路地上層，活絡振興城內商圈，台北長蔣萬安現場允諾會實現提案。北市產發局表示，新光人壽已向市府表達有意願評估工程可行性，雙方7月將再討論細節，若評估可行，可安排時間施工。

針對提案，北市產發局市場處表示，新光人壽日前已正式回文表達願評估工程可行性，7月能與新光人壽討論工程細節，若評估可行，即可安排時間施行。屆時新光人壽僅負擔工程費及連接的權利金，不會負擔額外費用。

鄭燕宗表示，台北地下街完工至今23年，忠孝西路南側出口卻完全沒有手扶梯，僅有一台無障礙電梯，特別是西區門戶計畫啟動後，城中商圈已經沒落，人潮、公車都不願進來，加上振興相關規畫獨缺城中，商家、旅宿業都在哀嚎。

鄭燕宗說，他發現日本捷運站地下街直通百貨、旅館，相當熱絡，才提案希望市府讓台北地下街打通新光人壽並有手扶梯連接，但盼市府不要等人提案才說要做，態度應該更主動、積極。

蔣萬安現場允諾會實現提案，也一併支出相關經費，並表示手扶梯除能將人潮引至地上層，也方便民眾通行，此提案具公益性，相當感謝里長建議。