據衛福部統計，台灣過去一年全台增加近1萬4千個脆弱家庭，且這些脆弱家庭當中組成多為年少兒童，經濟與生活狀況極不穩定。安得烈慈善協會與全家便利商店連兩年攜手推動「全家愛心食物箱計畫」，已提供14650箱物資幫助5500位脆弱家庭的孩童解決三餐不繼的問題。

全家愛心食物箱計畫，除了可以透過「全家零錢捐」、「全家APP手機捐」、「FamiPort小額捐」捐款支持以外，今年更擴大公益參與的行動，攜手五大供應商「龍口粉絲、好帝一食品、新東陽、葡糖王生技、中祥食品」一起做公益。民眾只要到全家便利商店購買上述五大企業指定商品，就會由企業捐出商品售價2％至「全家愛心食物箱計畫」，一起幫助5500位弱勢兒少吃飽。今年安得烈更邀請國民靈魂歌姬9m88擔任年度愛心大使並參與本次活動，號召大眾一同關懷弱勢，讓孩童不再挨餓。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示：全家長期關懷各項社會議題，期盼發揮通路力量，透過線上線下多渠道支持公益團體，也讓消費者簡單便利響應公益活動，落實「便利永續 你也＋1」的ESG核心精神。即日起，只要到「全家」櫃台隨手捐零錢捐（6／28-9／05）、購買五大企業指定商品進行商品捐（7／12-8／8），或是利用「全家」APP的手機捐（6／28-12／31）、FamiPort機台的小額捐（6／28-12／31），就能幫助更多弱勢孩童獲得糧食的支持，成為他們成長茁壯的力量。