喜歡貝殼嗎？今夏走一趟左鎮化石園區準沒錯！左鎮化石園區7月起推出「移動的城堡」貝殼特展，以歐洲中世紀城堡為策展發想，將貝殼形象進行大量圖像轉譯與造型轉化，共展出600件作品，其中10公分大小的龍宮翁戎螺，因相當珍稀，身價最高。

左鎮化石園區7月1日起推出「移動的城堡」貝殼特展。(左鎮化石園區提供／曹婷婷台南傳真)

「移動的城堡」貝殼特展將從7月1日起展至明年5月21日，值得一提的是，此次展出的所有貝殼現生標本，均為新化高中退休老師陳坤發捐贈。

陳坤發(前排坐者)捐贈逾4000件貝殼作品給左鎮化石園區典藏。(左鎮化石園區提供／曹婷婷台南傳真)

陳坤發有感於「獨樂樂，不如眾樂樂」，將個人收藏的4002件貝殼作品以及部分化石，全數捐贈給化石園區保管，提供喜歡貝殼的大眾觀賞。台南市立博物館也感謝中央研究院生物多樣性研究中心研究員、台灣貝類資料庫的主要發起人巫文隆，協助展品鑑定與文案審校。

現場也透過所發掘出的各種貝類展示，側寫台灣特殊地質現象與島嶼形成的身世之謎，重現「海洋時代」下的物種演化變遷，以及這片土地生命的多元面貌。

左鎮化石園區7月1日起推出「移動的城堡」貝殼特展。(左鎮化石園區提供／曹婷婷台南傳真)

光榮實驗小學校長蔡坤良表示，此次特展透過貼近群眾生活的貝殼展，講述唯有展開行動，海洋才有希望，透過展覽也能啟發、喚醒大眾共同關注海洋未來，守護下一代的永續環境。

左鎮化石園區主任郭秋妙指出，特展共分成9大主題，講述貝殼起源、分類、生活型態、構造與天敵等，並側寫台灣特殊地質現象與台灣島嶼形成的身世之謎，重現「海洋時代」下，台灣物種演化變遷與這片土地生命的多元面貌。