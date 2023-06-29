男星陳建州（黑人）日前遭大牙（周宜霈）指控性騷，對此，陳建州於第一時間發出律師聲明否認，並向大牙提告並求償一千萬，更要求大牙發文道歉，不過郭源元昨（28）日也指控陳建州性騷，陳建州僅回：「針對莫須有的指控，我們不再回應」，對比反擊大牙的聲明態度完全不同，讓網友納悶：「這指控很嚴重欸，不回應嗎？」

陳建州日前遭大牙指控，11年前去香港錄節目時，陳建州硬闖她房間，還強行環抱索吻、把她強力壓制在床；對此，黑人發聲明否認到底，更大動作對大牙提告，除求償1000萬元外，更要求大牙在臉書發文道歉，不過隨後遭郭源元指控卻是「不再回應」，引發PTT網友討論。

許多PTT網友坦言，不明白他（陳建州）為何選擇逃避回應「人家指控你，你不回應是怎麼回事」、「完蛋，不敢直接回應就是怕了」、「源元這實名指控比大牙還嚴重，居然吞了」、「怎麼不繼續告」、「覺得被污衊就一起提告啊」、「（大牙）統一回應→（源元）不再回應」。

事實上，網紅「黑心律師」在看過陳建州的起訴書時斷言「以我多年訴訟經驗，大牙必勝」更補充道「即使沒有第二個metoo，我也有把握幫大牙打贏」，而胡采蘋也發文認為，黑人告大牙選的是民事訴訟「比較像是公關手段讓一般民眾覺得你敢告你一定有把握，並嚇唬其他潛在的受害者」但實際上民事法官不太可能判到1千萬。

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