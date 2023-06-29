這所學校有清代歷史遺構！台南永福國小老舊校舍拆除時，意外發現清代台灣政權中心「台灣兵備道」道署遺構，在校方、南市文資處、建築師劉木賢及偉基營造等單位努力下，巧妙結合現代校舍與台灣兵備道歷史遺構保存，成為全台首間校舍現地保留歷史遺構並展示的校園，更獲得2023國家建設卓越獎肯定。

永福國小所在位置，不論在明鄭、清朝至日據時期，都位處於台南政經發展核心區域，校方2018年啟動老舊校舍重建工程，在拆除校舍過程意外發現「台灣兵備道」道署遺構。遺構出土後，文資處旋即邀集專家學者至現場勘查，台南考古中心同時進場進行調查清整。

除將其指定為市定古蹟外，文資處與校方也密集針對遺構保存問題，研議變更設計，解決高地下水位問題，同時要兼顧保存展示又要符合教學空間需求。

永福國小兼顧教學空間需求及遺構保存展示，全台首間校舍現地保留歷史遺構並展示的校園。（劉木賢建築師提供／曹婷婷台南傳真)

在劉木賢建築師操刀下，採用「以今襯古、以新襯舊」設計手法，結合當代建築技術呈現跨時代的空間美學，道署遺構猶如放在「珠寶盒」，呈現其作為文化資產的珍稀歷史價值。

永福國小是全台首間校舍現地保留歷史遺構並展示的校園，也是最棒的文資教育現場。（台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

文化局長謝仕淵表示，藉著校園發掘遺構的契機，文資處在施工期間也舉行教師增能計畫，帶領教師實地參訪考古現場，增加考古相關知識儲備，積極與校方合作，於校本課程融入文化資產和考古相關知識，使校方未來能最大化運用校內即有文資的優勢。

此外，文資處也向中央爭取補助，於新建校舍內，以道署遺構為核心規畫展覽，預計今年9月新學期啟用，在眾多單位齊心努力下，也使得台南文資教育，能從小即能在這片土地扎根。