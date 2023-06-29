黑人(陳建州)近日被大牙(周宜霈)指控多年前在香港的旅館對她性騷，隨後「微風女神」郭源元也自曝是受害者，並透露決定發聲的原因是「不想讓大牙只有一個人」，引發輿論撻伐黑人，知名網紅丹尼婊姐也很關注此事，見到陳建州否認指控，同時與老婆范瑋琪曬出律師聲明，向大牙提告並求償1千萬，感到非常納悶，諷刺地說：「是要告訴大眾，老娘超愛那檔事？」

丹尼婊姐29日表示仔細看完兩位女生的貼文，第一位當事人聲稱坐在有輪子的椅子時，男方把她拉向自己，第二位當事人則指控男方硬從後面環抱並坐到椅子上，接下來均是要求接吻等情節，卻沒學好韓劇的精髓，因為男主角通常到這個階段就會離開，男方後續卻做出一連串的動作，驚呼：「有夠可怕到極點，光想像就是嚇死人！！！」

後來看到黑人跟范瑋琪一同提告，更讓她非常納悶，坦言：「男生要告不意外，但女生要告什麼？」，接著語帶諷刺地說：「提告代表資訊錯誤，所以是要告訴大眾，老娘超愛那檔事嗎？」，同時大爆粗口：「X，配偶不是加害者，配偶也算是超倒楣好嗎！！我們民眾真的不在乎妳愛不愛那檔事啦！！！！」

此外，丹尼婊姐也提到許多人去檢討當事人，感到非常震驚，並表示這讓她想起，曾跟一名女生透露被男朋友甩了，竟被對方質疑：「不懂為何為男人這麼難過」，並表示只在意自己的人生，說得雲淡風輕，沒想到2年後發現老公外遇，還帶小三出國旅行，崩潰到找5家算命以及求助於心理醫生，打擊相當地大。

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