最近真的好熱！氣象局發布明（30）日全台9縣市高溫資訊，台北市的溫度可能衝破36度，不止戶外飆高溫，就連室內也常常像「烤箱」。台灣電力公司就分享了居家降溫的4種妙招，能幫助室內降溫3到5度，不僅省電、省錢，還能同時達到環境整潔的效果。

《台電電力粉絲團》今（29）日晚間發文表示，最近天氣炎熱，陽光照進家中一整天，常讓室內變得和烤箱一樣熱，不過其實有4招簡單的居家降溫術，能讓家裡變得涼爽舒適。

首先，台電表示，室內溫度上升有大部分是因為輻射熱透過窗戶進入室內，因此若在白天出門前就先拉上窗簾阻隔熱能，就能夠讓室內溫度下降3到5度；而除了拉上窗簾外，也可以在玻璃窗貼上隔熱紙，防止紫外線和熱輻射進到室內。

台電指出，家中使用的電器也是室內熱能來源，建議外出前關閉運作中的電腦、電視、充電中的手機等物，不僅能省電，也能減少意外發生的機會。最後，台電提到，天氣炎熱時可以用拖把勤勞地拖地，在維護居家整潔的同時，也能快速降低室內溫度。