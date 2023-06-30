大台中五金連鎖生活館集團總裁黃進中的母親黃蔡桃6月16日逝世，享耆壽93歲，今天在彰化市彰南路自宅舉行告別式，家屬秉持其生前致力公益慈善工作的博愛精神，捐款220萬元給13個團體，希望照顧更多社會弱勢族群。

黃進中表示，他的父親黃錦泉、母親黃蔡桃生前經常行善濟弱，致力公益慈善工作，生前最大心願是能再為社會有所貢獻。2019年5月16日，黃錦泉舉行告別式，家屬捐出奠儀約200萬元給台灣財神廟溪州武元宮、彰化縣埔鹽鄉公所、忠孝會關聖帝君、福興鄉福慧慈慧堂、彰化同鄉會和台中市黃氏宗親會等社團單位。

今天黃蔡桃舉行告別式，家屬懇辭奠儀，黃進中等人自掏腰包，共捐款220萬元給台灣財神廟溪州武元宮、福興鄉福慧慈慧堂、埔鹽順澤宮管委會、台中紫元宮等13個團體，希望完成父母親的遺願，照顧更多社會弱勢族群。

黃進中指出，他的父母育有4男2女，常教導子女助人為快樂之本，以及取之社會、回饋社會的理念，也常提醒他們長大後，若事業有成，一定要常做公益，因此他在自己能力範圍內出錢出力，積極參與社會公益活動，「不敢說回饋鄉里，只是在做一些好的事情，希望讓弱勢民眾感受社會的關懷與溫暖。」