第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日在台北小巨蛋盛大舉行，本屆歌王歌后入圍名單都被外界形容是「死亡之組」，角逐女歌手人選的徐佳瑩、戴佩妮、郁可唯、洪佩瑜、A-Lin、劉柏辛實力都不馬虎，獎落誰家令人引頸期待。最終由五度入圍的A-Lin擊敗眾強出線，獲得金曲歌后殊榮；A-Lin領獎時更激動落淚，表示，「沒有感動自己，不會唱出好歌」。

A-Lin在號稱「死亡之組」的入圍女歌手中脫穎而出，成為金曲34歌后，在等了14年、五度入圍，終於獲獎，從台下抱著媽媽激動落淚，在台上拿到獎還忍不住尖叫；而從入圍金曲新人至今，A-Lin準備16年、6次的感言終於用上，也坦言這段路很難走。

而A-Lin感謝了許多工作夥伴，還有她的爸媽及女兒，尤其女兒更是她的創作靈感；最後A-Lin也充滿自信地說，「沒有感動自己 我不會唱出好聽的歌」，且她像是回應網路上對她外型的批判，直言不管高矮胖瘦，「我就是我」。

第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日在台北小巨蛋盛大舉行，典禮主持由音樂才子韋禮安獨挑大樑，而表演嘉賓更是被網友大讚最期待，分別是蔡健雅、林俊傑、A-Lin、原住民歌手Matzka及葛西瓦、神棍樂團將與饒舌歌手Yappy，還有國際級音樂人日本人氣樂團King Gnu和泰國小王子Phum Viphurit。本屆金曲星光熠熠又有各方音樂人齊聚，展現台灣多元音樂型態。