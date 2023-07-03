為了抗衡大陸，美國上周五重返聯合國教科文組織，美中競爭新戰場浮上檯面，預料接下來將針對包括人工智慧、新興技術的全球規則進行角力，雖然聯合國組織的文件通常沒有強制力，但往往會影響全球領導人的價值觀，更是各國制定政策上的主要依歸。

南華早報報導，在美國重返教科文組織的表決案中，193個國家中大多數人都投下同意票，大陸則是反對的10個國家之一，其他國家包括俄羅斯、朝鮮、白俄羅斯、伊朗、印尼及尼加拉瓜等國。

美國除了將逐步償還6.19 億美元（約新台幣192億）拖欠的會員費，每年還將挹注相當於總預算22%的資金。處理該事務的美國副國務卿John Bass就曾提到，「美國缺席聯合國教科文組織正在傷害美國與大陸的競爭關係，因為大陸已經在聯合國組織中投入大量資金。」

此外，John Bass也多次強調重返聯合國教科文組織的重要性，「在美國退出後，大陸迅速成為聯合國教科文組織最大的資助國，我們需要認真對待與大陸之間數位時代的競爭，我們不能再缺席了。」

報導提到，聯合國教科文組織在引領全球對話、發表論文和向政府提供技術建議等方面具有關鍵作用，將影響人工智能的國際討論內容。今年6月初，聯合國教科文組織也發布了一份制定人工智慧道德規範的政策文件，以解決全球對缺乏監管標準的擔憂。