陳建寧、阿沁、林曉培、莫凡新、ALL IN 5等人4日出席公益記者會。陳建寧昨表示，年初時身體突然出狀況，某天半夜睡到一半突然心絞痛、心跳飆到168，就醫後診斷出原來他有心律不整的問題，目前先靠吃藥控制病情，無奈說：「現在包包裡都是藥。」

他也感嘆，過去當音樂製作人時，時常沒日沒夜地忙工作，這是很不愛惜自己身體的行為，自從身體健康亮紅燈後，他這半年遵照醫生的指示多點時間休息，開始不熬夜的他，感覺身體有恢復些，發現珍惜自己身體很重要，「在衝刺事業工作忙碌之於，要留點時間給自己跟家人，這是我最近的體會，要愛自己，才有能力愛別人」，他最近正忙籌備AI虛擬歌手、演員及主播等，希望能傳承、挑戰新科技。

談到與F.I.R.前主唱Faye詹雯婷的官司，陳建寧昨表示，「謝謝司法還我清白，接下來就交給司法，再來不是我跟她的問題，是檢察官跟她的問題」，希望大家把心力放在音樂上，祝福各自安好，「生命很短，很多事其實已不是那麼重要。」

第2屆「善愛嘉年華」群星公益演唱會將在8月11、12日晚上7點於南港展覽館2館登場。陳建寧續任第2屆《善愛嘉年華》愛意樹公益演唱會音樂總監，號召眾星錄唱公益單曲〈我愛故我在〉，盼用歌聲喚起更多愛，呼籲大家要學會愛自己、愛家人、愛社會與地球。