曾莞婷與郭子乾首度飾演夫婦。（瀚草文創提供）

劇中劉家一家五口幸福合影（左起：余晉、胡智強、陳昭妃、曾莞婷、郭子乾）。（瀚草文創提供）

曾莞婷自出道以來始終以亮麗長髮出現在螢光幕前，這次為了家庭共感影集《省省吧！我家富貴發》，剪去了留了20多年的長髮，她坦言：「現在心情很徬徨，不知道自己剪短以後會是大家心目中的那個樣子嗎？」她回憶從國中以後再也沒留過短髮，這次為了演出「母親」角色一口氣剪髮近30公分，面對這麼大的轉變，她表示：「希望大家也會喜歡我的新造型！」

工作人員看到她的新髮型後，紛稱讚激似宋慧喬在《黑暗榮耀》的鮑伯頭。剪下來的秀髮是否會留下做紀念？她笑回：「現在已經學會斷捨離了！」她在劇中變身為「家計精算天后」，和老公郭子乾為存錢買房，帶領三個孩子一起進行「省錢大作戰」，擁有超強心算能力的她隨時都能計算出電費、水費，她笑言自己私下也有省錢秘訣：「因為我是金牛座，本來就很會算，但是我都計較在小錢上面。」她聽聞電費費率因時間有異，「6點以後才開冷氣、洗衣服，使用耗電量比較強的家電。」

郭子乾與曾莞婷飾演夫婦，他坦言對對方演戲的印象停留在2012年的戲劇《阿爸的願望》，直呼對方將「千金女」的形象詮釋得很好，此次很榮幸與對方合作，還特地問了對方星座，一聽到曾莞婷是金牛座，立刻開心表示：「那就是我們家『省錢』的最好代表！」

談到劇中一家人的終極買房計畫，理財有道的曾莞婷透露從20歲就擁有自己的第一間小套房，「所以我對買房是…從小就非常有觀念的。」她認為所有東西都會「漲」，「買房子可以抗通膨！」她過去也為了置房產而節省度日，「只吃便利超商的食物飽腹，像是拿關東煮的湯來泡麵，這些我都有試過！」《省省吧！我家富貴發》預計今年年末播出。