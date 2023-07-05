藝人李玟5日驚傳過世，稍早她的姊姊在臉書證實，透露她7月2日在家輕生，送院後一直昏迷，最終在7月5日與世長，享年48歲，李玟曾是首位登上奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手，如今逝世，網友只能透過她留下的音樂和舞台畫面，回味她的風采。
李玟於2000年受邀為導演李安執導的電影《臥虎藏龍》演唱主題曲〈A Love Before Time〉，並憑著流利的英語，同時演唱中、英文版，該片當年在歐美或的極高的評價，更奪下第73屆奧斯卡最佳外語片。而李玟演唱的〈A Love Before Time〉也成功入圍奧斯卡，使她成為第一位登上奧斯卡頒獎典禮演唱的華人歌手。
網友@a0916177084 讚嘆：「天啊...原來那時候的舞台表演那麼厲害...真懷念那個時代...謝謝妳帶給我們的一切...CoCo Lee... 」另一位網友@eehangsin4463感念：「李玟 一路走好，你是全世界的驕傲 」@2080_King感嘆：「經典歌曲配上經典電影這一幕，是第一次代表華人站上奧斯卡舞台獻唱最佳主題曲，淚崩 RIP CocoLee 」
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