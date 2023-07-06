得知李玟離世嚇傻！王仁甫曝25年前「1暖舉」：她真的很親切 15:262023/07/06 中時 池宗玲 、 粘耿豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 王仁甫今回憶過去與李玟同台的經驗。（粘耿豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原由黃子佼主持的《大老闆聯盟》，今（6日）由代理主持人王仁甫、薔薔開棚錄影。COCO李玟5日逝世，王仁甫坦言看到新聞時一度無法相信，「我嚇死！但生病了沒辦法。她在我們年輕時帶給我們很多好心情」，他提到很喜歡李玟的歌曲，並現場清唱一段〈好心情〉。 王仁甫回憶1998年以團體「Postm3n」剛出道時，曾與李玟在綜藝節目《龍兄虎弟》同台，她說，當時身為天后的李玟相當親切，還不斷丟話給他們，「我們那時坐在組後一排，緊張到連話都不敢講，但她一直回頭問我們問題，讓我們有畫面可以曝光」。 #李玟 #王仁甫 #親切 #好心情 #離世 也許您會感興趣 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。