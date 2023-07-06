原由黃子佼主持的《大老闆聯盟》，今（6日）由代理主持人王仁甫、薔薔開棚錄影。COCO李玟5日逝世，王仁甫坦言看到新聞時一度無法相信，「我嚇死！但生病了沒辦法。她在我們年輕時帶給我們很多好心情」，他提到很喜歡李玟的歌曲，並現場清唱一段〈好心情〉。

王仁甫回憶1998年以團體「Postm3n」剛出道時，曾與李玟在綜藝節目《龍兄虎弟》同台，她說，當時身為天后的李玟相當親切，還不斷丟話給他們，「我們那時坐在組後一排，緊張到連話都不敢講，但她一直回頭問我們問題，讓我們有畫面可以曝光」。