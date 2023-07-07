俄國官媒本週五（7）報導，俄羅斯、吉爾吉斯、烏茲別克和土庫曼已同意建立一條新的南方運輸走廊，該走廊將繞過哈薩克領土，這條新的運輸路線將解決2個問題：首先，它將幫助俄羅斯進口商繞過哈薩克邊境出現的障礙；其次，它將把部分貨物流量轉移到俄羅斯的裏海港口阿斯特拉罕（Astrakhan），從而化解西方要求歐亞大陸樞紐國家哈薩克對俄制裁的困擾。

據俄國官媒《塔斯社》（TASS）援引《獨立報》（Nezavisimaya Gazeta）7日報導，該報指出，這個項目將對哈薩克希望成為中亞和整個裏海地區全方位運輸樞紐的計劃造成打擊。俄羅斯國際關係學院（MGIMO）國際研究所的首席研究員克尼亞捷夫（Alexander Knyazev）表示：「阿斯塔納（哈薩克首都）決定不違反西方對於俄羅斯實施制裁，這件事促使（俄羅斯）創建一條繞過哈薩克的替代運輸走廊，並使原先這個倡議之成為現實。」

根據這位專家的說法，建立新走廊的主要原因是在跨境貨物運輸方面遇到的困難，不僅存在於吉爾吉斯和哈薩克之間，也存在於哈薩克和俄羅斯之間。他補充說，官方聲明的這些延誤原因，是因為需要進行植物檢疫檢查和其他類型的管制，但實際上這些延誤是完全沒有道理的。

克尼亞捷夫還表示，繞過哈薩克的新俄羅斯運輸路線對於哈薩克托卡耶夫總統（Kassym-Jomart Tokayev）希望將哈薩克打造成中亞國家和整個裏海地區運輸樞紐的努力來說，會是是一個挫折。