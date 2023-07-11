35歲女星愛雅(張艾亞)為《大學生了沒》班底出身，擁有漂亮臉蛋跟出色口才，經常受邀上各大綜藝節目，也演過多部知名電視劇，去年11月無預警宣布嫁人後，肚皮動靜成為外界焦點，10日晚間，愛雅在社群平台訴說心聲，坦言雖然內心深處想要小孩，卻不清楚何時準備好當媽媽，大嘆：「心態很矛盾。」

愛雅表示結婚之後，時常被問為什麼不盡快生小孩，更被指：「已經是高齡產婦了耶」，對此，愛雅坦言自己其實喜歡小孩，加上觀念較為傳統，盼望生個孩子才算完整的家，心態上卻有些矛盾，直言：「我總感覺還沒有準備好、也不知道什麼時候才能當普世價值裡好的母親。」

因此，愛雅現階段只想跟身邊的小孩相處，也玩得十分快樂，附上抱著身穿黑色條紋上衣小男孩的照片，看上去關係不錯，下一秒還露出一抹笑容，讓愛雅在貼文中寫下：「他有在笑耶」，並直呼：「別人的小孩都很可愛，可能因為我不需要把屎把尿。」

貼文曝光後，網友們湧入留言區，寫下：「緣分到了就會來了，沒人一開始就會」、「只要當最適合自己的孩子的母親就好，不必擔心別人想法啦」、「只要是小孩認定妳，就是個好媽媽」、「懷孕的過程，其實就是在學習要如何當媽媽唷～希望妳可以順利。」