盧彥澤（左）和陳謙文逆齡演高中生。（羅永銘攝）

黃玉榮擺脫渣男形象，飾演正派校長。（羅永銘攝）

陳謙文（左起）、林昀希、黃玉榮、華千涵、盧彥澤將開啟新的校園戲。（羅永銘攝）

陳謙文、林昀希、盧彥澤、華千涵、黃玉榮今（11）日出席三立《天道》記者會，逆齡換上制服成高中生，預告要上演台版《黑暗榮耀》霸凌戲碼，而黃玉榮也終於脫離渣男角色，晉升為正直的校長。要扮高中生，大夥「集體心虛」，盧彥澤還遭網友酸「這個高中生很操老」，現實生活已經是奶爸的他苦笑說：「因為我要顧小孩還要演戲。」為此他每天勤敷臉。

華千涵戲裡宛如《黑暗榮耀》「朴涎鎮」上身，霸凌林昀希，以往都演乖乖牌的她，等了10年終於可以使壞。她自曝曾有被霸凌的悲慘過往，提到10幾歲進劇校，當時只因為學長隨口一句「這個學妹很可愛」被學姊盯上，餐桌上常被潑餿水。學長知道後替她說話，下場反而更慘，晚上睡覺遭學姊言語恐嚇，「給我小心點。」

華千涵認為當年劇校學生各個家庭背景落差大，自己較衣食無缺，家人也很寵她，「家境好的反而被霸凌。」她被霸凌、排擠整整1年，卻因為學會「講髒話」融入同學，才翻轉處境，甚至當上班長。林昀希為了扮演好學生，特地參考泰國電影《初戀那件小事》的女主角扮相，帶了副土氣眼鏡。陳謙文演為了演高中生，他染一頭金髮，「劇組傳J Sheon的照片給我參考，漂髮漂了3次，超痛的。」

黃玉榮在台8的渣男形象已深植觀眾心中，這次終於可以演正派高中校長。提到自己的高中生活，黃玉榮對於談戀愛沒興趣，反而專注在打球、玩摩托車等可以「耍帥」的活動。他自豪說因為自己打球很帥，曾收到學妹的情書，他答應見面後發現對方不是自己的菜而拒絕再聯絡，沒想到學妹使出恐怖追求，又寫了一封情勒信「畢業後5年，我要在這裡見到你，我非你不嫁。」讓黃玉榮嚇得不敢赴約。