藝人Gino從男子偶像團體K ONE出道，近期深耕本土劇以及綜藝節目，收獲不少好評。私下相當愛車的他，砸上百萬在保養及改裝上。日前Gino把自己的「小老婆」GT4送去改造，9日開心在臉書分享，並曬出跟愛車拍的帥氣合照，卻被網友發現車輛停在人行道上，已有違法嫌疑，不過道歉後網友們並不買單，而他也於12日親赴警局「自我檢舉」，並再次為自己的行為道歉。

Gino近日喜提改裝後的新車，開心宣布：「終於接小老婆整型成功出院了！」並曬出同框愛車的合照，但照片中的車不是明顯停在紅線邊，就是橫放在人行道上。不少網友質疑這已經違停在人行道上，提醒他可能已經違反道路交通管理處罰條例第55條第1項。對此，Gino先是PO出另一角度照片澄清：「我沒有要刻意停人行道，因為這是他們店門口啊～」不過網友們指出「那就是人行道」，他才道歉：「很抱歉是我疏忽了。」並自省確實做得不對：「我直覺認為是店門口，卻忽略自己已違法，謝謝各位的提醒，讓我上了一課！」

稍早Gino曬出到警局檢舉自己的照片，表示：「是的，我來派出所檢舉我自己，前兩天的po 文，引起很多罵聲，起因是我車子完工後直接在車廠門口拍照，完全沒有意識到那個是人行道，但沒有理由，不對就是不對！身為公眾人物卻做了不好的示範，心裡很過意不去。」

網友們見到Gino的舉動，紛紛讚賞他：「認錯和勇於面對自己好像很簡單，但要跨出那一步而做到，其實不容易的!」、「人難免會有疏忽的時候，相信gino哥以後會更注意！你面對錯誤的勇氣也給社會很大的正面影響力，你還是最棒的～加油」、「勇於面對自己的錯誤及道歉，哥已經很棒了」、「了不起！ 負責！」、「真的事後態度很好，果然沒有喜歡錯人，之前很擔心你汽車停人行道這件事情會被炎上」