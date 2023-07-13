血糖控制良好與否牽涉全身健康，水果對於血糖的影響向來頗受關注，家醫科醫師洪暐傑引用多項國外研究，其中，一項共計分析43萬人的研究發現，每天多吃106克水果可減少6%罹患糖尿病的機率；另一篇共分析7萬人的研究發現，若每天攝取200~300克的水果，可降低10%糖尿病的機率。

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑在臉書貼文表示，現在國健署建議國人每日飲食應為5蔬果，是指3份蔬菜、2份水果。一份水果約一個拳頭大的水果，至於一份水果的重量會因不同水果而異，例如一份芒果是225克、香蕉95克、西瓜320克。

他表示，2014年發表於《英國醫學期刊》系列 ( BMJ OPEN ) 的論文，整理了10篇相關研究，分析一共434,342人的資料，結果發現，每天多增加水果攝取106克，可減少6%罹患糖尿病的機率。

另一篇在2017年發表於《歐洲流行病學雜誌》(European Journal of Epidemiology)的論文，整理了15篇研究、共分析70,968人的資料後發現，每增加100克水果的攝取，可減少2%罹患糖尿病的機率。此外，若每日攝取200~300克的水果，可減少10%罹患糖尿病的機率。

他並表示，其他多篇論文也顯示類似結果，大多顯示每日攝取200~300克的水果，可減少糖尿病風險，但部分研究發現，當吃過多量時水果就無減少糖尿病的保護效果，甚至增加罹病的風險。