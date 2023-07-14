草蜢10月28日將在高雄巨蛋舉辦演唱會。（開麗娛樂提供）

香港殿堂級場跳組合「草蜢」，即將帶著「RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會」前進高雄巨蛋，於10月28日舉辦「RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站」，3人已多年未在高雄演出，談到對高雄的記憶，蔡一智印象停留於1999年恩師梅艷芳在高雄開唱時及從前舉辦簽唱會的回憶，蔡一傑則是想起1992年曾在高雄辦過演唱會，由於已是超過30年的往事，另外2位團員也不太確定時間點，喊話歌迷們來幫忙解答，歡迎大家到網路留言告訴他們。

3人都期待10月份到高雄時抽空到處走走，蔡一智笑說大家都知道他很喜歡夜市，期待去高雄的夜市逛逛，且要趁這個機會組新團，但不是什麼唱跳團體，團名叫「帶著草蜢遊樂旅行團」，蔡一傑與蘇志威也是請大家推薦他們好吃好喝好玩的，「因為真的太久沒去高雄了，非常開心、非常期待」。3人先前透露演唱會上除了經典曲不會少，也會特別為高雄場加入新的演出內容，而嘉賓想邀請的朋友很多，邀請大家到演唱會現場親眼見證驚喜！

這場演唱會對草蜢來說就像是一個大家庭聚會，每一場演出都會為草蜢留下美好又溫暖的回憶，高雄站的演出目前積極構想中，承諾首次在高雄巨蛋舉辦的演唱會一定會嗨翻天，歡迎大家在演唱會上可以用掌聲、歡呼或是裝扮造型等各種形式一起傳達熱情，大家歡呼聲越大就唱越久，請大家務必儲備體力跟他們一起party。「RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會 高雄站」門票明天（15日）中午開賣，購票洽開麗售票、KKTIX及FAMIPORT。