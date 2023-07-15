「除非提出訴求，不然掌權者不會屈服！」全球影視產業重鎮好萊塢面臨43年來最嚴重罷工潮，各大影業總部、製片廠周圍聚集上千人潮，一名編劇向中央社記者表達上述理念。

今天是美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）宣布加入美國劇作家協會（Writers Guild of America）一起罷工的第一天。

在串流平台Netflix、大型媒體集團派拉蒙（Paramount）、迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros）等總部外，演員及作家工會拉起「罷工糾察線」，向大眾與媒體宣講罷工訴求，也說服其他勞工加入陣線。

今天好萊塢街道很熱鬧，除了綿延數百公尺、手舉示威標語的罷工人群，路過的車輛也都猛按喇叭，鳴笛表示支持演員與作家們的罷工訴求。

1990年代主演影集「天才保母」（The Nanny）走紅的影星德瑞雪（Fran Drescher）如今是演員工會主席。她今天抵達抗議現場的時候，受到群眾歡呼。

她昨天宣布演員加入罷工，發表慷慨激昂的演說，措辭強烈指控這些大型媒體集團組成的電影電視製作人聯盟（AMPTP）：「我們成為那些貪婪集團的受害者…他們拿沒錢當藉口，說這裡虧錢、那裡賠錢，但又付給那些執行長（CEO）好幾億美金。這真是太噁心了，真的很丟臉。」

美國與國際媒體大陣仗聚焦這次罷工，這是自1960年以來，美國影視產業相隔43年再度遇上演員及編劇為了爭取更好的勞動待遇，同時走上街頭、拒絕工作。

影集「決戰時刻」（The Patriot）編劇法蘭克（Zev Frank）推著嬰兒車，帶著9個月大的女兒示威抗議。他從5月編劇工會開始罷工就參與至今。

法蘭克向中央社記者說，編劇們站出來罷工抗議，除了爭取更合理的薪資，更是為了這門行業未來的存續而戰。法蘭克舉手指著Netflix總部大樓說：「娛樂產業賺了這麼多的錢，結果都進了上面那些高層的口袋。」

法蘭克認為，編劇和演員的罷工行動對於其他產業來說具有示範的效果。因為新科技和人工智慧（AI）的影響將衝擊各行各業，不只美國也包括世界其他國家，「我們站在一起，為了更好的明天而戰」。

串流平台、AI等新科技對娛樂產業的影響，是這次編劇與演員一起罷工的重要因素。商業模式改變之後，利潤沒有分給底層的工作人員。

好萊塢幾次勞資衝突，都有類似時空背景，包括1960年代工會爭取到影片每次在電視重播，演員可以收到一筆額外酬勞。1980到1990年代，演員可從錄影帶銷售抽到版稅。

但進入串流時代，訂閱收費制度使得影片收視數難以計算之外，媒體公司也把觀看數、演算法等關鍵數據握在手上，當作商業機密。

身兼編劇、演員和導演的維多利亞（Noree Victoria）演出身影曾經出現在40多部美國影集當中，其中幾部曾獲得艾美獎提名。

她向中央社記者說，距離工會與資方上一次協議，影視產業的商業模式發生巨大變化，但酬勞分配與公開透明的程度卻沒有隨之跟進，那些高階主管從中賺取數百萬美元，基層的演員和編劇面對通貨膨脹，卻快要活不下去。

AI搶走人類飯碗的情形已經是「現在進行式」。維多利亞舉例，現在有許多演員他們參與一天的拍攝之後，影像就被製片廠掃描起來，而且要同意讓製片廠拿去永久使用，演員卻沒有得到任何的薪資補償，這完全是一種剝削。

此外，像是用AI生成劇本再找編劇修飾，或是用AI為動畫作品配音，這些都已經在好萊塢真實上演。

捍衛工作權的維多利亞強調：「AI沒有靈魂。我們值得拿酬勞，那是因為我們用心、把藝術的精神、多年來的苦功放進我們的演出當中，讓觀眾可以感受作品中的人性。現在要拿AI技術來取代這一切，我們該何去何從？」

編劇法蘭克也表達同樣的立場，認為「AI會取代人類」那是資方嚇唬人的伎倆，僅是用來分化勞工。他認為，各行各業的勞工都要團結一致，就像今天演員與編劇們，自信、果斷勇敢地在這些大公司面前站出來，為的就是每個人更美好的明天。

他用黑人民權運動經常引用、19世紀非裔廢奴主義者道格拉斯（Frederick Douglass）名言說：「除非提出訴求，不然掌權者不會屈服！」（Power concedes nothing without a demand.）（編輯：陳惠珍）1120715