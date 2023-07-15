俗話說「朋友妻不可戲」，遇到兄弟的女友獻殷勤究竟該如何是好？一名男網友崩潰表示，第一次和好友的女友見面，對方竟然在餐桌底下瘋狂磨蹭他的小腿，吃飽飯後還傳裸照給他，男網友為此相當頭痛，又擔心毀了好友的戀情，不敢輕舉妄動。貼文一出，引發討論，隨即有人提供妙招，獲得許多好評。

「這個故事你可能覺得很扯，但真的發生在我身上。」原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己有一個從高中就認識的好友，倆人情同手足，大學更幸運地在同一個班級，某次吃飯時，好友帶了剛在一起的女友來給原PO認識，未料女友竟然不守規矩。

「他女友在桌子底下一直用腳磨蹭我的小腿！」原PO當時覺得非常不舒服，差點忍不住當場破口大罵，但他想到好友過去常分享追女友的總總苦楚、困難，怕害好友的戀情告吹，他只好忍住不發脾氣，更隨便找了個理由，吃飽飯就火速離開現場。

讓原PO傻眼的是，好友的女友竟然窮追不捨，竟然故意追蹤原PO的Instagram，還不斷傳來裸照「一堆肉色」，讓原PO覺得相當崩潰，只好上網發文求救，「我現在該怎麼辦才好，有沒有人能告訴我要怎麼做？」

貼文曝光後，讓一票男網友暴動，不也有人認真提供應對方式，建議原PO可將女方的照片、訊息截圖直接傳給好友，詢問「你女友帳號被盜？」如此一來既不會讓人覺得有非分之想，也能讓好友掌握證據對質；另外，也有人認為，好友可能還處於「戀愛腦」的狀態，太快揭穿女方可能會影響到兄弟情誼，「等兄弟開始抱怨女生，你再拿證據給他看」。

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