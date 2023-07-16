由亞洲減重代謝外科之父李威傑教授及來自基隆長庚醫院減重外科醫師王致遠，一起幫助病人實現減重、不復胖和長期維持健康的目標。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

減重團隊將評估病人的身體狀況、制定適合的飲食和運動計劃、監測進展並提供必要的藥物和代謝減重手術治療。（羅東博愛醫院提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

肥胖人口與日俱增，成了慢性病、重大疾病的潛在危機，宜蘭縣內去年起肥胖比例首度突破4成，為積極助病人擺脫肥胖，羅東博愛醫院成立東部首家醫學減重中心；院長王文斌表示，除解決民眾肥胖困擾外，呼籲有健康問題者能早期治療，減重主動轉介機制也將同步啟動，期盼縣民健康受到完整全人照護。

世界關注的健康議題「肥胖」，不只是慢性病，更是許多癌症、心血管疾病的肇因之一，但造成肥胖的成因多，除了飲食調整與運動，醫學介入找出肥胖源頭，讓減重更有成效。遂羅東博愛醫院日前成立宜花東第一家醫學減重中心，服務東部地區所有有意以醫學介入減重的族群。

博愛醫院整合新陳代謝科、家庭醫學科、一般外科、小兒科、藥劑科、營養科、活力學苑、身心暨精神科、麻醉暨術後護理團隊及美容醫學中心，建立流暢轉介服務；且許多慢性疾病與體重有正相關，院方依據國民健康署的肥胖防治策略，開發一套資訊系統，透過整合不同科別、啟動轉介，進而全面達到全人健康目標。

院方表示，減重團隊將評估病人的身體狀況、制定適合的飲食和運動計劃、監測進展並提供必要的藥物和代謝減重手術治療；手術包含胃繞道手術、達文西微創手術等精準治療，由亞洲減重代謝外科之父李威傑教授及來自基隆長庚醫院減重外科醫師王致遠，一起幫助病人實現減重、不復胖和長期維持健康的目標。

院長王文斌表示，無論是運動健身、營養飲食調整，還是藥物控制、代謝減重手術，都是在追求以健康正向的方式控制體重；醫院醫學減重中心的成立，提供縣民尋求醫療協助的管道，進而降低肥胖人口，為宜蘭健康水平提升的重要里程碑。