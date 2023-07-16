雲林縣北港朝天宮周邊路霸強賣金紙，合法停車場可避免停車糾紛。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮朝天宮因香客眾多，周邊停車不易，衍生路霸藉由販賣金紙收取100至數百元路邊停車費，經常引發糾紛，北港鎮公所16日表示為改善朝天宮周邊停車問題，將鼓勵廣設合法停車場，目前已有1處「城市車旅」停車場，未來還會再增加，希望藉此改善北港鎮長期被垢病的路霸問題。

北港朝天宮媽祖廟每年吸引6、700萬人次遊客，星期假日與農曆1至3月香盛期間，每天有上萬人湧入市區，停車大不易，路邊因此出現「停車拜拜」、「買金紙停車免費」招牌，有些人提供自家門口、騎樓供人停車，也有人直接占用路邊停車位叫賣金紙，由於沒有收費標準，引發不少糾紛。

北港鎮長蕭美文表示，目前路霸問題主要靠警方加強取締，但員警也沒有辦法整天守在各叫車地點，經常是員警一離開，路霸馬上又回來叫車，這個問題已經存在數十年，許多遊客來北港，都因路霸問題而怨聲四起，在網路留言罵聲連連，讓北港整體形象嚴重受損。

蕭美文說，最近有民眾利用私人土地在朝天宮周邊興建合法收費停車場，標明停車費用，以民生路的「城市車旅」停車場為例，每半小時50元，當日最高收費平日120元、假日200元，讓遊客自行決定是否停放，這是很好的模式，可以避免路霸叫車引發糾紛，將鼓勵廣設合法停車場。

遊客指出，開車來北港旅遊，在路邊看到有人向他招手，還以為是熱心民眾引導停車，覺得北港真是個友善城市，沒想到是路霸叫車，宣稱停車免費，只要購買金紙，停妥後才發現金紙要價2、300元，連續假日甚至要求買500元金紙，合法停車場至少寫明停車費用，可自己評估是否停放，不會有被敲竹槓的不好感受。