戴佩妮昨舉辦《隨風所遇2023 Drift World Tour》演唱會。(妮樂佛X仁仁娛樂提供)

戴佩妮昨舉辦《隨風所遇2023 Drift World Tour》演唱會。(妮樂佛X仁仁娛樂提供)

戴佩妮（Penny）睽違7年，昨（14日）於Zepp New Taipei舉辦《隨風所遇2023 Drift World Tour》台北站，由於現場空調太冷，她搞笑說：「好冷啊～冰到鎖喉了啦！」又苦笑說：「冷到剛剛好滴下鼻水，逆流成痰。」讓全場哈哈大笑，自然不做作的她，甚至不計形象將衛生紙插在鼻上，還搞笑說身上的暖暖包搖搖欲墜：「隨時有可能掉出來見客！」

戴佩妮《隨風所遇》演唱會是自《賊》世界巡演之後睽違多年的見面之作，她特別選擇中小型場地，與粉絲零距離說說唱唱，並用「風」為主題，傳達「不同的音樂，就像感知到不同的風」概念。戴佩妮在演唱《你要的愛》、《光著我的腳ㄚ子》、《密室逃脫》、《野薔薇》、《兩難》、《鬧劇》等歌曲之後，她提及2018年時因為歌迷的關係，《怎樣》這首歌再度受到大家的討論，因此造成現在很多人問她，會不會因為這樣子害怕靠近歌迷朋友，戴佩妮說：「絕對不會！」為了證明這一點，她登上舞台側邊3層樓高的「陽台」與粉絲面對面，緊接又說：「除此之外，也是因為舞台太冷了～因為我～怕冷！」接著帶來歌曲《怕冷》，而Penny也在高台演唱了金曲《街角的祝福》，讓全場化身超大型KTV齊聲大合唱。

當晚有很多海外樂迷特地搭機來台朝聖，戴佩妮也提到侄女的18歲朋友專程從L.A.飛來，她暱稱他為「Old Soul」（老靈魂），因為剛成年的大男孩只聽「江蕙」、「蘇打綠」、「戴佩妮」，他大老遠飛越半個地球，她直球發問：「你家人有反對嗎？」又說不敢想像自己會有個18歲的「老朋友」，開始喃喃自語：「不知道跟他聊什麼？才是恰當？」於是Penny問他：「想聽什麼歌？你這麼大老遠來。」但又話鋒一轉，「我下次再幫你準備！」讓全場笑聲不絕於耳，當他大喊說想聽《純屬意外》，Penny故意逗他：「太好了….你就等等看吧！」說完自己也哈哈大笑：「第一次來的朋友不好意思，我從來沒有把你們當外人！」Penny笑說這就是自己跟別人不一樣的地方，又是掀起一大波海嘯般掌聲和歡呼。

戴佩妮感謝歌迷不離不棄支持，表示自己鮮少露面、開唱，感嘆「人生如戲」一詞說得真好，「人生每個階段都有必須扮演的角色，能恰如其分在每個時間做好自己的角色其實就夠了。」並表示：「我們常常一直在解釋讓人家了解我們，後來我才發現，不被了解其實比較容易跟快樂。」又說：「也不是要你們了解我，但我確切感謝你們花時間聆聽、我在這邊碎碎念的歌手心聲！」表示長久以來經過了與自己的磨合，以至於現在慢慢找到了答案。

戴佩妮表示，疫情三年來，曾經質疑、省思的，後來在一個轉念中負負得正，當自己念頭一轉向，告訴自己這3年，只是老天要她停下日常、好好休息，讓齒輪充分上了油，而轉得更順暢，她試著跟自己對話，也將所思所想投射在新專輯和新巡演裡，睽違七年後再開唱，戴佩妮表示：「今天就是一個聚會，我不會太緊張，只是誠懇想分享一下一個歌者在台上的O.S.，也希望接下來45歲後我的人生，也能是一樣真誠，我沒有什麼金玉良言，只希望之後我們再相見，彼此依然真誠以待！」