近期台灣社會除了「#MeToo」在演藝圈內掀起一連串風波外，也有如白飯之亂、遊行等議題獲得大眾的關注。對此，星象專家唐綺陽在社群上預告7月會是「情緒很容易被引爆」的時間，直言：「我們更要冷靜，不要輕易被煽動，輕易下判斷。」

有著「國師」別稱的唐綺陽，過往多次在社群上發文分析本周運勢以及使用星象角度針貶社會時事，擁有一票粉絲支持。上月才預告：「最近的『海王停滯』，一系列人設崩塌。」今日稍早再度於臉書上發聲，透露七月的整體星象預告。

唐綺陽表示：「七月，是10萬年來全球最熱的一個月，也是金星停滯之月，配上日巨蟹，情緒很容易被引爆，真是令人心累又煩躁。」指出本月多帶有「對事的認知不同，覺得值得或不值得」的意味，因此容易引發「認知糾紛」。對此，唐綺陽認為在這個時期，大眾們需成為一個好的「價值判斷者」，以及好的「公平仲裁者」，以客觀的方式去掉情緒，「告訴自己要公平的去分辨，何謂真相？」

對此，唐綺陽在文中除了以實例解釋其現象，吐露後果最差會是「兩敗俱傷」外，也於文末坦言：「若今天我們隨意就能撻伐他人，那他人有一天也可以這樣對我們。」並向自己及粉絲們喊話：「天氣很熱，我們更要冷靜，自己的事要好好溝通，別人的事要好好判斷，我們要用理性推動社會進步。」

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！