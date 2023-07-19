杉原灣每年4月至9月提供海域安全服務，戒護範圍內可進行沙灘戲水及游泳；戒護範圍外是無動力水域遊憩活動區域。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

高溫來襲，戲水活動正夯，台東縣政府8月將在活水湖、杉原灣推出4場次水域安全親子體驗，帶領民眾玩SUP立式划槳、趴板等水域遊憩活動，同時教導民眾防溺自救等水域安全觀念，即日起開放報名，每組收費200元，每場次限額10組。

台東縣府交觀處表示，為鼓勵民眾從小培養親水、親海活動的興趣，同時具備安全玩水的觀念及能力，今年特別於活水湖及杉原灣水域現場辦理親子體驗活動，讓民眾跟著專業教練的解說指導，實際在湖水和海水的自然環境場域裡面，享受安全戲水的樂趣。

水域安全親子體驗8月5日、12日在台東森林公園活水湖舉辦，8月6日、13日則在杉原灣，即日起歡迎民眾上臉書搜尋「台東就醬玩」粉絲專頁報名參加，每場次上限10組，每組為1大人至多帶2孩童，每組收費200元。

交觀處說明，杉原灣每年4月至9月的上午10：00到下午18：00，提供海域安全服務，以沙灘上2面紅黃旗、海面上橘色浮球所圍區域視為戒護範圍，戒護範圍內可進行沙灘戲水及游泳；戒護範圍外是無動力水域遊憩活動區域，有白色浮球標示無動力器具出入航道，可進行獨木舟、SUP（立式划槳）、無動力小型帆船等。