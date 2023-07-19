河正宇和裴秀智獲得青龍系列大獎視帝后。（翻攝自韓網）

韓國三大電影獎之一的「青龍獎」，去年起針對線上影音串流平台（OTT）舉辦的「青龍系列大獎」，今（19日）晚間在仁川Paradise City舉行第2屆，最高榮譽「大賞」最終頒給憑藉《黑暗榮耀》再創事業高峰的宋慧喬，她謙虛表示「我想應該以後很難有機會站在這裡了（指獲得如此榮耀），所以我第一次想恭喜自己，『辛苦了，慧喬』」。

最佳男主角由《毒梟聖徒》河正宇獲得，他謙虛地說：「在我尊敬的崔岷植前輩（以《地下菁英》入圍）面前獲獎，我感到非常羞愧和感激。」最佳女主角獎是《安娜》裴秀智，打敗宋慧喬、金瑞亨、鄭麗媛、全汝彬等前輩，她激動表示：「這是一部雖然我很害怕但還是產生野心的作品，拍攝過程都非常珍貴且具意義。」並一一感謝辛苦的工作人員。

最佳男女配角獎頒給《地下菁英》李東輝、《黑暗榮耀》林智妍；最佳男女新人獎則由《弱美男英雄》朴志訓、《第三人稱復仇》辛叡恩奪得。