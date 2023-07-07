宋慧喬個子嬌小但比例勻稱，是品牌們爭相邀約的對象。（Harper's BAZAAR提供）

宋慧喬不論哪種髮型都能完美駕馭。（Harper's BAZAAR提供）

韓國女星宋慧喬於今年憑Netflix復仇劇《黑暗榮耀》拿下個人首座百想視后，演技終於受到肯定，她近日登上時尚雜誌封面時表示「能夠獲得如此重要的獎項，我非常高興和感激。尤其當我站在和我一同工作的作家、製作公司和演員們面前領取了這個充滿意義的獎項時，我的喜悅更是倍增。在頒獎典禮台上已經表達了所有謝意，但我想再次向所有工作人員表示感謝，多虧了他們，我才能夠克服文同珢角色中的種種不足。」

宋慧喬出道27年，擁有《順風婦產科》、《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》等多部代表作，對於在《黑暗榮耀》戲路大改，她心中沒有半點猶豫，「我拍過許多浪漫愛情劇，剛好在我想嘗試新戲類型時遇到它，讀過後立刻就愛上了，尤其是文同珢這個角色。」提到劇中飾演的文同珢，因高中時期遭受校園霸凌，長大後對施暴者展開慘烈的報復行動，人物設定上既豐富且複雜，給她無盡的發揮空間，她說「最初，對於這個角色需要不同層次的詮釋感到有些緊張與憂慮，但只要走到鏡頭前，我便非常享受與投入角色中。」

現在的宋慧喬成熟自信，回首15歲剛入行時，她說「當我回顧以往的作品時，我發現當時因為不懂，所以有很多不足之處。但我也認為，當時的表演很純粹、很真誠，因此這些作品讓我十分懷念」，她也認為演戲不管何時都很困難，哪怕至今已演出過多種類型的角色，「但每當我接觸新角色時，仍會感到困難壓頂，擔心自己是否能有勝任。演技方面或許有所欠缺，但我認為我之所以能夠按照原本的意向完成作品，是因為我一直和優秀的團隊、編劇和導演合作，讓我心無旁騖。」

演員之路不好走，但如今社交媒體發達，一段短影片就足以讓人一夜成名，對於這些迅速走紅的網路名人，一步一腳印的宋慧喬卻表示有點跟不上，她說：「社群上的貼文內容看起來都非常有趣，但現在的一切似乎都比過去變化得更快。」

最後，提到與她形影不離的愛犬，宋慧喬說「我的狗狗名為Ruby，她給了我很多力量，從她身上得到了很多正能量，我都會稱她為『我的天使』。我愛帶她前往海邊或山區度假，更曾經和她一起去紐約旅行，不過因為那是一座熙熙攘攘的城市，她似乎有些吃不消，但至少在旅途中還是有很多美好回憶。」