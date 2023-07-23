梁舒涵與B.T.O.D同台。（寬寬整合行銷提供）

男團B.T.O.D擔任22日SUMMER STAGE的開場演出，也是今年超犀利趴第一組演出者，超過30分鐘的精彩演出獲各方鼓勵，讓團員們非常雀躍，B.T.O.D子賢表示希望這次的演出夠讓現場的觀眾記得B.T.O.D是誰，在演出完他們也到了4樓的主舞台SUPER STAGE看表演，期待未來有一天能站上去。

淇揚認為每場演出都在經驗和團隊合作上有不少成長，因此這次的心情比以往演出平靜穩定：「是個不一樣的狀態，也學到與觀眾交流的重要性！」；張龍特別稱讚幕後老師非常專業，讓他唱歌時感到很安心，特別喜歡綠黃色社會的表演，希望之後可以像他們那樣厲害。夏沐分享這次超犀利趴有南部粉絲北上支持，令她感到很欣慰，希望未來不只能被更多台灣觀眾認識，還能把自己的才華和作品推到國際。

梁舒涵則坦言2023上半年對她來說是一連串的挑戰，甚至懷疑過自己是不是不適合唱跳，但在前陣子高雄啤酒節音樂節的舞台上再度找回自信：「站上舞台那一刻我知道我還是一樣喜歡表演到無所畏懼，超犀利趴12是我重生後的第一站。」除了感謝超犀利趴讓大家看見找回自信的她，也開心分享這次的造型全家人都很喜歡：「以前我覺得我拍搞笑的戲胖胖醜醜，現在都開玩笑的說我卸下游泳圈真的正到靠腰！」

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