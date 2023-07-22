庾澄慶今在超犀利趴演唱一連串經典歌曲。（粘耿豪攝）

庾澄慶今在超犀利趴大展唱功。（粘耿豪攝）

「超犀利趴12」今（22日）起一連兩天在南港展覽館登場，由五月天領軍25組藝人輪番上陣演出。庾澄慶（哈林）首次參加超犀利趴，一連帶來〈快樂頌〉、〈老實情歌〉等經典嗨歌與情歌，他指著身旁吉他手小豬說：「我一向很崇拜吉他彈的好的人，但我唱的比他彈的好，今天就是我跟他的battle之日。」隨後大飆海豚音，61歲的他寶刀未老，狀態極佳，飆完後開玩笑說：「我已經快斷氣了！」

庾澄慶說，跟超犀利趴可說是緣盡情未了，幾年前接到邀約但有工作撞期，後來又碰上疫情，這次要好好自我介紹，因為「我很怕20歲以下的說，這個伯伯是誰啊」。他也說「不變一下，我不舒服，變了，你不舒服」，但人不能一直唱老東西，所以演唱新歌〈On My Way〉介紹給大家，也把經典老歌改編新唱。他坦言，現在唱歌是「唱一次少一次」，也鼓勵大家「搖滾你的生活，永不言遲」。

有趣的是，他21歲的兒子庾恩利日前開直播，他也闖進直播間圍觀，庾恩利趁機幫他宣傳演唱會，不料他竟害羞回應「不用Promo，我離開」，父子互動逗趣。