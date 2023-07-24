台北流行音樂中心及台北表演藝術中心因工期延宕、爭議款項近期爭議連連，今遭台北市議員指出人事費無限擴增、拿取補助過高拖累市庫等。文化局回應，逐步提高自籌款是北流與北藝營運目標，接受補助的經費則會送議會審查、營運狀況也被年年考核，但北流與北藝同時肩負推廣及扶植相關產業的使命，文化局尊重其獨立自主精神及專業，並持續協助推廣。

文化局表示，北流與北藝是行政法人單位，相較公部門受組織架構及行政流程規範限制，是更具行政彈性的單位，並具有人事自主性，以網羅適合文化專業人才，也背負推廣流行音樂和表演藝術文化、和扶植相關產業的使命，故財務自償雖為法人的目標之一，但並非唯一營運目的。

文化局強調，北流與北藝每年必須規畫含人事費用的年度營運計畫，經財務、會計、法律及文化專長委員組成的董監事會議通過後，再請文化局編列補助經費，並提送議會工作報告及預算審查。

此外，由於北流與北藝受北市府監督，每年營運狀況須進行年度績效考核，並以逐步提高自籌經費，兼顧文化藝術培育推廣與財務效益作為營運目標。

文化局表示，尊重行政法人的獨立自主精神和藝術文化專業，未來會持續與北流和北藝共同努力，推動台北市流行音樂及表演藝術文化。