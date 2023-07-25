日本米飯Q彈可口，一名女網友分享，因為太想念日本米飯的口感，所以上網搜尋要怎麼煮飯才能夠使米飯粒粒分明又Q彈，發現有人推薦用氣泡水來代替一般的水，而她實際嘗試發現，用氣泡水煮出來的飯口感Q彈超級好吃，而她也分享米和水的比例是1比1.2，引起網友討論。

一名女網友日前在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，自從吃過日本的白米飯就念念不忘，因此她上網尋找如何在家裡煮出日本口感的白米飯，結果發現有人推薦可以改氣泡水來煮飯。而她實測發現，煮飯的時候改用氣泡水，煮出來的米飯粒粒分明、口感Q彈，真的超級無敵好吃。

貼文引起網友討論，不少人驚呼長知識了，看起來真的很好吃。「我家的氣泡水機終於有新任務了」、「原來不是只有我會用氣泡水煮飯」、「好特別，原來可以用氣泡水」、「好酷的煮法」。

另有網友好奇詢問，將煮飯的水改用氣泡水以後，米和水的比例是多少，對此，原PO也留言回應說，她是用米：水=1：1.2的比例來煮的，成果很不錯。米飯的部分是用台灣在地的米，煮出來真的很好吃，推薦大家嘗試看看。