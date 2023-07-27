一名女子表示，母親最近煮3餐都會加入牛奶調味，就連宵夜煮泡麵也會加，因此家裡牛奶消耗得非常快，一用完母親就會再到超市補貨，父親也稱讚「這樣煮最營養」，貼文引發不少網友留言說「阿姨很內行、懂吃。」

原PO昨（26）日於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，父親昨晚在家庭群組傳訊說「媽媽正在煮最營養的宵夜，羨慕吧！」細問才知道母親只是把牛奶倒進海鮮口味的泡麵裡一起煮，她傻眼說「到底哪裡營養啦？」

原PO說，牛奶並非任何料理都適合，但母親現在不論煮什麼都會加牛奶，導致牛奶消耗得非常快，一用完母親又會再到賣場補貨，加上父親也沒有出現腸胃不適、腹瀉等症狀，她搞笑地說「我爸還健在」。

貼文曝光，一票網友稱讚原PO的母親，「阿姨懂吃！ 再加青菜就更完美」、「阿姨很內行！再加片起司和一顆半熟蛋，肯定好吃」、「煮玉米濃湯也加爆牛奶」、「海鮮口味的加牛奶，就變海鮮濃湯了」、「辛拉麵加牛奶煮不錯吃，再加2片起司打個蛋就很完美」、「我煮義大利麵也會加牛奶，超好吃！」、「這段時間你們家的人肯定鈣質滿滿」。