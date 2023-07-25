一名女網友分享，和現任男友第一次愛愛的時候，兩人前戲到一半，就讀醫學系的男友突然從她雙腿間抬頭喊「你有痔瘡欸！」讓她當場冷掉，雖然最後還是有成功做完，但是至今回想起來都很尷尬，引起網友熱烈討論。

一名女網友昨天在Dcard上分享，她跟現任男友交往半年，終於準備好要獻出自己的第一次，兩人訂了飯店要色色，結果在前戲的時候，男友卻突然探頭說「欸！你有痔瘡欸！」讓原本浪漫的氣氛消失殆盡，房間的空氣瞬間凝結。

女網友表示，她看著還在她雙腿間的男友，只能露出尷尬又不失禮貌的微笑，腦袋也一片空白，完全不知道要回男友什麼，雖然之後兩人也順其自然的做了下去，只是男友說出那句話的時候，真的有讓她冷掉。

女網友指出，男友是醫學系的學生，不知道是不是職業病才這樣，但她總覺得自己的第一次就這樣尷尬的開始和結束，真的不知道該哭還是該笑，而且之後都會不自覺去摸屁股，深怕自己是不是真的有痔瘡。

貼文引起網友討論，不少人看完直呼，原PO男友也太解嗨了，聽到真的會冷掉了，好歹也等做完以後再說。「好解喔，不能做完再說嗎」、「有點好笑」、「可憐的你從此回想第一次就會想到痔瘡了，笨蛋男友」、「往好處想是出自關心，但是在做的時候講出來真的超解，就不能做完再講嗎？」不過也有人表示，其實原PO的男友這樣也蠻可愛的，可能是塊不解風情的木頭，建議可以和男友好好溝通。