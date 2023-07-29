桃園市青年局29日辦理青年人才媒合會，包括就業趨勢講座、職缺媒合及履歷健診服務，盼提升青年面試效率，強化職場競爭力。（桃園市青年局提供／蔡明亘桃園傳真）

為促進桃園在地企業延攬優秀人才，桃園市青年局今辦理「青春無限、職奔未來」青年人才媒合會，逾40間知名企業響應，產業涵蓋半導體、製造、新創、零售、餐飲及住宿等領域，更有企業祭出4萬元月薪及房貸、租屋優惠等福利，展現求才決心，吸引近300人到場求職。

今日青年人才媒合會包含就業趨勢講座、職缺媒合會及實體履歷健診服務等，盼透過集體面試，提升青年面試效率，並邀請業界前輩提供最新就業市場資訊，強化職場競爭力，桃園市政府副祕書長金志聿出席活動，也親自協助青年檢查履歷，提供職涯建議及履歷優化回饋。

金志聿表示，他曾擔任過企業主，後赴大學任教，每逢畢業季，總能看到學生積極求職，企業希望找到好人才，求職者也想找到好工作，這次活動目的就是希望讓伯樂找到千里馬，讓千里馬遇到他的伯樂。

除實體媒合會外，青年局也建置計畫網站，現已刊登超過千筆正、兼職及實習職缺，方便青年隨時瀏覽在地好職，3成企業起薪高達月薪4萬元，例如中華精測、精材科技、安東貿易及神準科技等，也有2成企業例如金像電子、大洋塑膠工業、晶碩光學及中華工程等，提供住宿、房貸優惠或租屋補助等福利，鼓勵有住宿需求青年在桃園就職。計畫將職缺分為科技研發、隱形冠軍、專業職人、不限科系、加入新創及實習學經驗等6大類，可依自身專業及興趣找到職涯舞台。

青年局長侯佳齡指出，青年局陸續成立青創基地，培育數百組新創團隊，也透過這次計畫協助新創團隊尋覓人才，並讓青年朋友看見新創公司潛力與發展性，今到現場的雲育鏈、邁碼無線都是青年局輔導的優秀團隊，也有業界的新創企業例如Boxful、格斯科技提供新創職缺，盼為桃園注入更多青年創意與活力，讓優秀青年留在桃園發展。

除就業媒合外，青年局也推出多樣化職涯資源，包括職涯課程、職場體驗及數位課程等，全方位培育職能，強化職場競爭力，「青春無限、職奔未來」計畫也將於8月起規畫一系列線上媒合會，鼓勵青年積極尋職，更多計畫資訊，可至桃園青年局網站或至「青春無限、職奔未來」計畫網站查詢。