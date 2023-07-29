2023高等教育改革論壇今(29)日舉行第5場會議，主題為「學習成效與學術卓越：台灣有世界一流大學嗎？政府到底做了什麼？」清華大學前校長賀陳弘表示，台灣高教近年狀態好比「罹患慢性病」，卻看不到任何總統候選人提出相關政見來解決問題，且大學更長期被政府霸凌，甚至成為「血汗高教」，以政治邏輯管理學術是高教最大的風險。

賀陳弘說，「台灣的高教很血汗顯然不錯」，能為「護國神山」半導體業至少培育30萬名核心工程師，「為什麼台積電到美國設廠遇到問題，因為神仙在台灣！」一席話說完，現場引起笑聲一片。

賀陳弘提到，2004年至今健保調幅近4成，但大學學費卻未比照增加，政府不應剝奪人民投資自身的機會，想要解決高教困境，學費合理化為首先必要之務，低學費是無法支應大學運作，如此高教很快會只剩二、三流師資，並逼走頂先優秀的一流學子。

賀陳弘指出，政府在管理上缺乏節制，現在不只國防部將大學視為軍隊預備班，勞動部更把師生視為勞工，教育部則干預大學校長遴選與控制學費，種種行為等同於霸凌大學，以政治邏輯管理學術是高教最大的風險。

賀陳弘認為，社會應守護大學，不讓高教成為政治獵物，政治人物應積極行憲，不干預大學，對於高教問題理應「儘早對症下藥」，展開宏觀規畫。