行政院日前公布最新人事，首任農業部長由現農委會主委陳吉仲接任，明天8月1日也是農業部掛牌的「大吉之日」。然而農民對此意見不一，有農民認為，假如農業部只是變胖變大的農委會，依舊走向大撒幣的補助之路的話，農業部並不會帶來各界期待的改變，反而會加速產業的萎縮。

對於農業部的成立，農委會主委陳吉仲表示，接下來的日子會不忘初衷，與所有農漁民朋友、農業部門所有夥伴們和團體共同打拚，帶動台灣農業永續發展。

有豬農指出，養豬產業年產值近800億，結果組改竟沒有畜牧署只有畜牧司，補貼的工作也都交給中央畜產會處理，不過一個農政單位連補貼採購進口豬肉和雞蛋都敢做了，可見滅農者只能是農委會，祝陳主委「部部高升 、八方雲吉」。

張姓農民說，農委會過去到現在很多政策帶來負面效果，其中就是把農業變成福利事業，如果補助成為農業問題的唯一解方，升格農業部恐怕也只是官位和預算增加，陳吉仲說要帶動台灣農業永續發展，實在看不出能擘劃的願景。

鄭姓農民表示，成立農業部是1988年520農運的訴求沒錯，前後大大小小的農運都充滿了對國家農業環境殷切改變的願望，然而國內作物搶種導致生產過量價崩幾乎年年發生，外銷遭大陸卡關也是束手無策，外銷補貼、低價收購花的都是人民的錢，明天要成立的農業部，和當初農民殷殷期盼的農業部真的是同一個單位嗎？