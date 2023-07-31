雪梨天空出現「COCO Lee奇景」。（圖/聲動娛樂提供）

天后李玟（CoCo）今（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，隔天8月1日進行火化，靈堂外已布滿花海，天后張惠妹跟王牌經紀人陳鎮川，稍早也送上花籃祝福，張惠妹團隊正在雪梨為演唱會做準備，沒想到天空竟出現奇景。

李玟告別式這天，阿妹與經紀人正在澳洲巡演，2人以花籃寄託對李玟的無盡思念，阿妹在花牌上寫著「妳是永恆」，而陳鎮川也以「妳的歌聲 就是天使」哀悼。陳鎮川剛剛稍早透露團隊今一早發現奇景，湛藍天空出現「COCO Lee」白色雲朵字樣令人感動。

阿妹與川哥花籃致意。（中天新聞提供）

事實上，阿妹已結束澳洲雪梨演唱會，，經紀人陳鎮川表示：「我們昨天已經唱完最後一場了，今天晚上的飛機要回到台北，早上起床後打開窗簾，看到天空上出現了CoCo的名字，大家都很感動。」原來有當地歌迷，使用飛機在天空排字排出「CoCo Lee」，讓不少粉絲看了直接噴淚。

雪梨粉絲悲送李玟最後一程。（聲動娛樂提供）

早前，張惠妹在新加坡開演唱會，特別獻唱歌曲給已故的李玟，當她唱完《我依然是你的情人》，再唱《掉了》的時候情緒太過激動一度中斷，也讓外界看到天后們之間惺惺相惜的好友誼。