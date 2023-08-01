陳珮騏回歸拍八點檔，接連重情緒的劇情、又哭又喊，讓她一度出不了聲音，陳珮騏日前則曬出多年前工作拍的婚紗照，透露她拍八點檔幾乎每部都穿婚紗，直呼：「此生穿過婚紗應該有千件了」，不過陳珮騏接下來話鋒一轉說：「偏偏自己結婚沒穿過婚紗 也沒拍婚紗照」，罕見提上一段短命婚。

陳珮騏曬出模特兒時期拍的白紗照，並發文：「今天工作讓我想起～好幾年沒穿婚紗了」，有話直說的她霸氣說：「覺得不像是你眼睛業障重 不是我整型」，其實陳珮騏是模特兒出身，後來轉戰戲劇，為工作披過無數次白紗，甚至被封「婚紗小公主」，陳珮騏也說：「#此生穿過婚紗應該有千件了 #台八生涯檔檔穿婚紗」。

同時，陳珮騏也罕見提上一段短命婚：「偏偏自己結婚沒穿過婚紗，也沒拍婚紗照」，最後還標記「#戲如人生人生如戲」，有網友就留言：「以前的工作也穿拍過N次婚紗，結果到真正自己結婚穿婚紗時卻感覺少了興奮感了」，對此，陳珮騏則回應：「反正我自己結婚時沒穿過，什麼興奮感都與我無關」。

其實，陳珮騏和交往14年的男友有一段9個月的短命婚姻，因前夫劈腿，讓她傷心結束婚姻。陳珮騏日前講一句台詞「我們離婚吧，放彼此自由」，讓她想起，這句話就曾對前夫說過，「我覺得戲劇就是生活，它是建構在現實世界上面。」