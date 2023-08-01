店內空間與幾何、解構空間組成，充滿山本哲學。（君梵提供／黃唯淯台北傳真）

男女裝、配件、銀飾等一應俱全。（君梵提供／黃唯淯台北傳真）

山本耀司店照。（君梵提供／黃唯淯台北傳真）

山本耀司（Yohji Yamamoto）由台灣君梵引進，並以正式的男、女裝與豐富的支線成為今夏時尚圈最大盛事，全新品牌複合店選址微風廣場1樓，並由日本建築設計公司OSO操刀設計，特別的是，台灣獨有的花磚、鐵窗、廟宇屋簷等特殊元素也成為店內建築的一部份，同時空間又結合山本耀司擅長的解構與立體感，也為這次的複合店帶來強烈的山本風格。

店內此次結合主線女裝、男裝外，高端配件品牌discord Yohji Yamamoto、銀飾品牌Gothic Yohji Yamamoto等知名子線也悉數在列。女裝此次帶來三種不同材質的商品，分別為Gabardine、纖維素、墜紗三種材質，男裝則以山本耀司最為經典的黑色與垂墜設計為主；discord則以皮革包款為主打，較特別的是包款也結合山本耀司的解構設計，不對稱、俐落感、充滿裝飾性藝術的Y字扣等等都是特色；Gothic的銀飾設計則有著濃厚的大和魂，日系銀飾的洗舊感一直是特色之一，而在Gothic中則將銀的比例提高至950純銀，再加速其氧化反應，帶來黑中帶藍的特殊效果，也是Gothic的特色之一。同時也帶來山本耀司對時裝界不同的世界觀，逛店的同時，也能細細品味這位橫跨四十多年的天才作品，讓不少消費者相當期待。