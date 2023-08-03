一名女子在北市中山區某處高樓看到大大的尋人啟事看板，廣告主欲尋找7月7日曾在新光三越南西店陪朋友挑婚戒、有酒窩的女生，還備註每周六下午3點在看板下等，圖文激起超過6千名網友朝聖。

原PO昨（2）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，新光三越南西店旁的大樓外牆，掛著大大的「尋人啟事」看板，上面寫著「7月7日在新光三越南西店2樓，陪朋友挑婚戒、有酒窩的妳，每周六下午3點在看板下等妳。」原PO感到相當驚奇說，「有酒窩的女生注意一下，就幫到這邊了。」

貼文引發逾6千網關注，「為什麼當下不趕快要電話，現在要花更多錢買廣告了」、「太浪漫了」、「卡，期待後續故事」、「最近颱風季約看板下很容易變冥婚」、「蛤…那天我沒出門啊」、「如果酒窩女結婚了怎麼辦？」

不少人對在精華地段投放廣告感到驚訝，認定廣告主一定是有錢人，「可以這樣打廣告的應該很有錢」、「這位哥感覺財力很夠」、「把當月的薪水都用來租這塊看板了」、「真的是有錢人」；但也有質疑是廠商打廣告的手法。